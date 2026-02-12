Klopp przygotowuje hitowy transfer do Realu Madryt. Zawarł porozumienie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp z ustnym porozumieniem z nowym obrońcą

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie. Królewscy co prawda w ligowej stawce tracą do pierwszego miejsca tylko punkt, ale ogólna gra i forma zespołu raczej sprawia, że kibice nie mają wielkich złudzeń. Niemniej czysto matematyczne szanse na mistrzostwo kraju nadal są bardzo duże. Zdecydowanie gorzej jest jednak w Lidze Mistrzów, gdzie Los Blancos będą rywalizować w fazie play-off.

Dla nikogo nie jest jednak tajemnicą, że niezależnie od ostatecznych wyników zespołu, latem drużynę czeka spora rewolucja. Chodzi przecież nie tylko o kadrę, ale i ławkę trenerską. Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Alvaro Arbeloi jest Jurgen Klopp. Niemiec podjął już nawet pewne kroki. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Jurgen Klopp przygotowuje bowiem transfer Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund. Środkowy obrońca jest priorytetem Realu Madryt, ale i kilku innych gigantów. To jednak Klopp ma z nim ustne porozumienie.

Nico Schlotterbeck w tym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie ten 26-letni defensor na koncie ma 150 gier dla BVB. W przeszłości reprezentował także Union Berlin oraz SC Freiburg. Wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 55 milionów euro 23-krotny reprezentant Niemiec ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2027 roku.

