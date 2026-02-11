Real Madryt czy Liverpool? Schlotterbeck wybrał nowy klub

Liverpool planuje wzmocnić defensywę przed nowym sezonem, ale pojawił się poważny problem. Według BILD Nico Schlotterbeck preferuje transfer do Realu Madryt mimo zainteresowania The Reds.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Liverpool chce Schlotterbecka, lecz Real Madryt jest faworytem w walce o obrońcę

Liverpool stoi przed ważnym latem w kontekście przebudowy defensywy. Nico Schlotterbeck znalazł się wysoko na liście życzeń klubu z Anfield Road. Niemiec od kilku sezonów prezentuje równą formę w Borussii Dortmund. Jego występy w Bundeslidze oraz w europejskich pucharach zwróciły uwagę czołowych klubów. Problem w tym, że sam zawodnik ma preferować Real Madryt.

Według BILD to właśnie Królewscy są dla 26-latka najbardziej atrakcyjną opcją. Taki scenariusz komplikuje plany The Reds. Liverpool potrzebuje świeżej jakości w obronie. Klub zakontraktował już Jeremy’ego Jacqueta z Rennes, lecz to melodia przyszłości. Młody defensor nie ma jeszcze doświadczenia na najwyższym poziomie i trudno oczekiwać, że od razu udźwignie ciężar gry.

Sytuacja kadrowa dodatkowo budzi niepokój. Joe Gomez prawdopodobnie odejdzie po sezonie. Niepewna jest także przyszłość Ibrahima Konate, którego kontrakt zbliża się do końca. To może sprawić, że Liverpool zostanie niemal wyłącznie z Virgilem van Dijkiem jako liderem defensywy. Holender wciąż trzyma poziom, ale nie może sam dźwigać całej odpowiedzialności.

Schlotterbeck ma umowę z Borussią Dortmund do 2027 roku. To daje niemieckiemu klubowi mocną pozycję negocjacyjną. Mówi się jednak, że kwota rzędu 40 do 50 milionów euro wystarczy, aby rozpocząć rozmowy. Dla Real Madryt nie byłaby to zapora nie do przejścia. Jeśli Niemiec wybierze Hiszpanię, Liverpool będzie musiał szybko skorygować swoje plany, aby nie wejść w nowy sezon z brakami w obronie.

