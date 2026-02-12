Liverpool chce gwiazdora Barcelony! Szykuje 80 milionów euro

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jules Kounde na radarze Liverpoolu

Temat przyszłości francuskiego obrońcy znów wraca do mediów. Według doniesień z Anglii i Hiszpanii Liverpool rozważa złożenie oferty w wysokości około 80 milionów euro. Taka kwota miałaby przekonać Barcelonę do rozmów.

Kounde od dawna przewija się w kontekście Premier League, jeszcze od czasów gry w Sevilli. Liverpool już wcześniej był łączony z jego nazwiskiem, ale dopiero teraz pojawiła się konkretna suma. To pokazuje, że sprawa może być poważniejsza niż w poprzednich oknach transferowych.

Na Anfield myślą o wzmocnieniu defensywy w dłuższej perspektywie. Niepewna przyszłość Virgila van Dijka i Ibrahimy Konate sprawia, że klub rozgląda się za zawodnikiem, który da jakość i elastyczność. Kounde pasuje do tego profilu. Nominalnie jest środkowym obrońcą, lecz w Barcelonie z powodzeniem występuje także na prawej stronie defensywy.

Barcelona sprowadziła go w 2022 roku za 50 milionów euro plus 10 milionów w bonusach. Dziś jego wartość rynkowa według Transfermarkt to około 65 milionów, jednak władze klubu mają oczekiwać kwoty bliższej 80 milionów. Kontrakt Francuza obowiązuje do 2030 roku, co stawia Blaugranę w komfortowej pozycji negocjacyjnej.

Nie bez znaczenia jest też zapisana w umowie klauzula wykupu opiewająca na astronomiczny miliard euro. To jasny sygnał, jak wysoko Kounde jest ceniony w Katalonii. Jeśli jednak Liverpool rzeczywiście wyłoży 80 milionów, Barcelona stanie przed poważnym dylematem.