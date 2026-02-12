Liverpool chce gwiazdora Barcelony! Szykuje 80 milionów euro

07:32, 12. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Daily Mail

FC Barcelona może wkrótce otrzymać propozycję prosto z Premier League. Jak poinformował portal Daily Mail, Liverpool interesuje się transferem Julesa Kounde.

Arne Slot
Obserwuj nas w
fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jules Kounde na radarze Liverpoolu

Temat przyszłości francuskiego obrońcy znów wraca do mediów. Według doniesień z Anglii i Hiszpanii Liverpool rozważa złożenie oferty w wysokości około 80 milionów euro. Taka kwota miałaby przekonać Barcelonę do rozmów.

Kounde od dawna przewija się w kontekście Premier League, jeszcze od czasów gry w Sevilli. Liverpool już wcześniej był łączony z jego nazwiskiem, ale dopiero teraz pojawiła się konkretna suma. To pokazuje, że sprawa może być poważniejsza niż w poprzednich oknach transferowych.

Na Anfield myślą o wzmocnieniu defensywy w dłuższej perspektywie. Niepewna przyszłość Virgila van Dijka i Ibrahimy Konate sprawia, że klub rozgląda się za zawodnikiem, który da jakość i elastyczność. Kounde pasuje do tego profilu. Nominalnie jest środkowym obrońcą, lecz w Barcelonie z powodzeniem występuje także na prawej stronie defensywy.

Barcelona sprowadziła go w 2022 roku za 50 milionów euro plus 10 milionów w bonusach. Dziś jego wartość rynkowa według Transfermarkt to około 65 milionów, jednak władze klubu mają oczekiwać kwoty bliższej 80 milionów. Kontrakt Francuza obowiązuje do 2030 roku, co stawia Blaugranę w komfortowej pozycji negocjacyjnej.

Nie bez znaczenia jest też zapisana w umowie klauzula wykupu opiewająca na astronomiczny miliard euro. To jasny sygnał, jak wysoko Kounde jest ceniony w Katalonii. Jeśli jednak Liverpool rzeczywiście wyłoży 80 milionów, Barcelona stanie przed poważnym dylematem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź