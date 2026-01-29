Klopp poprosił Real o transfer światowej gwiazdy. Duet marzeń z Mbappe

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

El Nacional: Klopp zadzwonił do Haalanda

Juergen Klopp coraz częściej pojawia się w kontekście objęcia Realu Madryt od przyszłego sezonu. Żadne oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, ale w Hiszpanii mówi się, że to właśnie Niemiec najbardziej przekonuje Florentina Pereza. Według El Nacional oraz Bild miały już odbyć się pierwsze rozmowy w sprawie jego ewentualnego wejścia do projektu.

Klopp jest otwarty na powrót na ławkę trenerską po przerwie od pracy w Liverpoolu, ale stawia jasne warunki. Jednym z nich ma być pełna swoboda w planowaniu kadry. Właśnie w tym kontekście pojawiły się nazwiska piłkarzy, z którymi Niemiec miał już kontaktować się osobiście.

Jednym z nich jest Trent Alexander-Arnold. Klopp widzi w nim filar przyszłego zespołu i chciałby odbudować jego pozycję po trudnym pierwszym sezonie w Hiszpanii. Dużo głośniej mówi się jednak o rozmowie z Erlingiem Haalandem, który miał być jedną z pierwszych transferowych próśb trenera.

Według El Nacional Klopp uważa, że Real potrzebuje klasycznej „dziewiątki”. Haaland miałby zająć miejsce na środku ataku, a Kylian Mbappe zostałby przesunięty na lewe skrzydło. Niemiec miał przekazać Norwegowi, że bardzo zależy mu na wspólnej pracy i widzi go jako kluczową postać nowego projektu.

W grę wchodziłoby uruchomienie klauzuli wykupu zapisanej w kontrakcie Haalanda z Manchesterem City, wynoszącej około 175 milionów euro. Aby sfinansować taki ruch, Klopp ma być otwarty na sprzedaż Viniciusa Juniora, który wciąż nie przedłużył umowy z Realem.