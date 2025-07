Klich zaliczy wyczekiwany powrót? Jest wyraźny faworyt!

🚨Mateusz Klich zostanie oficjalnie wolnym zawodnikiem za 24 godziny (do tego czasu może go przejąć inny klub z MLS). Później kilka formalności i będzie mógł podpisać kontrakt, gdzie chce.



Z dużym prawdopodobieństwem będzie to Cracovia. Powrót do „Pasów” po 14 latach. pic.twitter.com/ysHmO2xP92