Kiwior podwoił swoją wartość! Wielka kasa dla Arsenalu

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal może oczekiwać latem aż 40 milionów funtów za Jakuba Kiwiora

Arsenal w ćwierćfinale Ligi Mistrzów sprawił olbrzymią niespodziankę, eliminując z turnieju Real Madryt. Kanonierzy najpierw wygrali przed własną publicznością (3:0), a później powtórzyli sukces na wyjeździe, pokonując Królewskich (2:1). W półfinale zmierzą się z Paris Saint-Germain. Podopieczni Mikela Artety stoją przed dużą szansą, aby awansować do finału po raz pierwszy od 2006 roku.

Jednym z najważniejszych zawodników The Gunners w rywalizacji z Realem Madryt był Jakub Kiwior. Reprezentant Polski jak to się mówi schował Kyliana Mbappe do kieszeni. Obrońca zebrał świetne recenzje za oba mecze, co wpłynęło pozytywnie na jego ocenę przed zbliżającym się letnim oknem transferowym. Do tej pory przyszłość piłkarza w Londynie stała pod znakiem zapytania.

Najnowsze informacje portalu Football London sugerują, że wartość Kiwiora wzrosła dwukrotnie. Jeszcze do niedawna Arsenal przy ewentualnej sprzedaży mógł liczyć na zarobek rzędu ok. 20 milionów funtów. Aktualnie źródło twierdzi, że po fantastycznym dwumeczu z Realem wartość polskiego stopera wzrosła do 40 mln funtów. Właśnie tyle może oczekiwać The Gunners w najbliższe lato.

Kiwior gra regularnie dopiero od niedawna, ponieważ podstawowy obrońca, czyli Gabriel doznał kontuzji. Wcześniej przyspawany był do ławki rezerwowych, co wywołało spekulacje odnośnie potencjalnego transferu. Najczęściej 25-latek łączony jest z powrotem do Serie A. Na Półwyspie Apenińskim interesują się nim takie marki jak: Juventus, Milan czy Napoli. Nie brakuje również chętnych w Bundeslidze.

W trwającym sezonie Kiwior wystąpił w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na boisku spędził łącznie 1435 minut.