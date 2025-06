Kiedyś Lechia, dzisiaj Napoli. Transfer za 18 milionów

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Vanja Milinkovic-Savic

Napoli sięga po golkipera z przeszłością w Ekstraklasie

Vanja Milinković-Savić w poprzednim sezonie Serie A w 37 meczach dziesięciokrotnie zachował czyste konto. Podstawowy golkiper Torino zajął szóste miejsce w tej klasyfikacji (ex aequo z Nicolą Lealim z Genoi) – wyprzedzili go między innymi Alex Meret z Napoli, Mile Svilar czy Michele Di Gregorio. Ponadto Serb zastopował aż cztery rzuty karne. Świetna postawa 28-latka nie przeszła bez echa.

Zainteresowanie 19-krotnym reprezentantem Serbii wyraził przede wszystkim Manchester United, do którego Milinković-Savić trafił w lecie 2014 roku z Vojvodiny. Jednak w szeregach Czerownynch Diabłów nigdy nie zadebiutował, a w styczniu 2016 roku przeniósł się do Lechii Gdańsk, w której koszulce rozegrał 29 spotkań. Półtora roku później Zieloni sprzedali go do Torino za blisko trzy miliony euro. Teraz jest o krok od kolejnego transferu gotówkowego.

Napoli, Vanja Milinković-Savić in chiusura dal Torino per circa 18 milioni di euro. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2025

Matteo Moretto twierdzi, że Napoli wykupi Milinkovica-Savicia z Torino i zapłaci za niego 18 milionów euro. Serb o miejsce w wyjściowym składzie będzie walczył z Alexem Meretem, który w poprzednim sezonie w 18 meczach nie musiał sięgać do siatki.