Kibice Barcelony zdecydowali. On ma zastąpić Lewandowskiego

18:31, 14. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario Sport

Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu może opuścić Barcelonę. Kto powinien zastąpić Polaka? W ankiecie Diario Sport kibice wybrali nową "dziewiątkę".

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z następcą z LaLiga?

Kontrakt doświadczonego snajpera wygasa 30 czerwca 2026 roku. Gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Robert Lewandowski? To pytanie nadal jest aktualne. Reprezentant Polski chce pozostać w szeregach Blaugrany, ale ciągle nie porozumiał się z obecnym pracodawcą. Dlatego Barcelona musi wytypować nazwisko ewentualnego następcy 37-latka.

Diario Sport przeprowadziło ankietę wśród swoich czytelników. „Kogo zatrudniłbyś jako następcę Lewandowskiego?” – tak brzmiało pytanie, na które musieli odpowiedzieć kibice Dumy Katalonii. Julián Álvarez (Atlético), Harry Kane (Bayern), Etta Eyong (Levante) i Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – to proponowane „dziewiątki”.

Wyniki ankiety:

  • Julián Álvarez (Atlético) – 54%
  • Harry Kane (Bayern) – 23%
  • Etta Eyong (Levante) – 19%
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – 4%

Jednoznacznym faworytem fanów Barcy jest Álvarez. Argentyńczyk jest związany z Atletico kontraktem ważnym aż do 30 czerwca 2030 roku. Ile należy zapłacić za 25-latka? Trudno spodziewać się, by Rojiblancos zaakceptowali ofertę wynoszącą mniej niż 100 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Będzie spotkanie na szczycie ws. Yamala. Chcą to wreszcie wyjaśnić
Harry Kane
Harry Kane wybrał wymarzony kierunek transferu. To byłby duet marzeń
Wojciech Szczęsny
„Szczęsny głośno prosi o przejście na emeryturę”