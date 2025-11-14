Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu może opuścić Barcelonę. Kto powinien zastąpić Polaka? W ankiecie Diario Sport kibice wybrali nową "dziewiątkę".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z następcą z LaLiga?

Kontrakt doświadczonego snajpera wygasa 30 czerwca 2026 roku. Gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Robert Lewandowski? To pytanie nadal jest aktualne. Reprezentant Polski chce pozostać w szeregach Blaugrany, ale ciągle nie porozumiał się z obecnym pracodawcą. Dlatego Barcelona musi wytypować nazwisko ewentualnego następcy 37-latka.

Diario Sport przeprowadziło ankietę wśród swoich czytelników. „Kogo zatrudniłbyś jako następcę Lewandowskiego?” – tak brzmiało pytanie, na które musieli odpowiedzieć kibice Dumy Katalonii. Julián Álvarez (Atlético), Harry Kane (Bayern), Etta Eyong (Levante) i Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – to proponowane „dziewiątki”.

Wyniki ankiety:

Julián Álvarez (Atlético) – 54%

Harry Kane (Bayern) – 23%

Etta Eyong (Levante) – 19%

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – 4%

Jednoznacznym faworytem fanów Barcy jest Álvarez. Argentyńczyk jest związany z Atletico kontraktem ważnym aż do 30 czerwca 2030 roku. Ile należy zapłacić za 25-latka? Trudno spodziewać się, by Rojiblancos zaakceptowali ofertę wynoszącą mniej niż 100 milionów euro.