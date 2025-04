PSG interesuje się gwiazdą Juventusu. W grę wchodzi wymiana

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Khephren Thuram łączony z Paris Saint-Germain

W trakcie ostatniego zimowego okienka transferowego Randal Kolo Muani powędrował na wypożyczenie z Paris Saint-Germain do Juventusu. Turyński klub jest zadowolony z postawy 26-letniego napastnika, który w koszulce Starej Damy rozegrał 11 meczów, zdobył 5 bramek oraz zaliczył 2 asysty. Wygląda na to, że włodarze Bianconerich będą dążyć do pozyskania 27-krotnego reprezentanta Francji na podstawie transferu definitywnego.

PSG jest otwarte na całkowite rozstanie z atakującym i nawet ma sprytny plan powiązany ze sprzedażą 26-latka. Według włoskiego portalu “EuropaCalcio.it”, lider Ligue 1 jest bowiem zainteresowany ściągnięciem pomocnika Juventusu – Khephrena Thurama. W celu pozyskania wychowanka AS Monaco działacze z Paryża mogą wykorzystać właśnie Randala Kolo Muaniego. Między stronami miałoby dojść do wymiany, z potencjalną dopłatą.

Przenosiny Khephrena Thurama na Parc des Princes wydają się jednak bardzo mało prawdopodobne, gdyż w Turynie wszyscy są zadowoleni z jego dotychczasowych występów. Perspektywiczny zawodnik z powodzeniem występuje w barwach włoskiej ekipy od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Allianz Stadium za 20 milionów euro z OGC Nice. W tym sezonie środkowy pomocnik strzelił 4 gole i zanotował 4 ostatnie podania.