De Bruyne prowadzi rozmowy w sprawie transferu. Zaskakujący kierunek

Kevin De Bruyne najprawdopodobniej opuści Manchester City po zakończeniu obecnego sezonu, gdy wygaśnie kontrakt 33-latka. Belgijski pomocnik prowadzi rozmowy z klubem MLS, San Diego FC - ujawnił brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun

Kevin De Bruyne negocjuje z San Diego FC. Trafi do MLS?

Kevin De Bruyne ma ważną umowę z Manchesterem City tylko do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie niewiele wskazuje na to, że ofensywny pomocnik podpisze nowy kontrakt z angielskim klubem. Zatem bardzo prawdopodobne jest rozstanie obu stron podczas najbliższego letniego okienka transferowego. W takim przypadku 33-letni Belg będzie do wzięcia za darmo, a sprowadzenie zawodnika tej klasy bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją na rynku.

Z takiego założenia wychodzi nowy zespół MLS – San Diego FC – który od dawna zabiega o zakontraktowanie Kevina De Bruyne. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski dziennik “The Sun” kapitan reprezentacji Belgii odbył już rozmowy z włodarzami tego klubu i przeprowadzka 33-latka do Stanów Zjednoczonych nie jest wykluczona. Drużyna z Kalifornii rozgrywa debiutancki sezon, aktualnie zajmując 4. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej.

Warto dodać, że w ostatnich tygodniach pojawiła się informacja, iż Kevin De Bruyne zaoferował się Realowi Madryt, który jednak nie był zainteresowany nawiązaniem współpracy z belgijskim gwiazdorem. Doświadczony piłkarz z powodzeniem występuje w barwach ekipy Obywateli od sierpnia 2015 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za 76 milionów euro z Wolfsburga. W obecnej kampanii weteran rozegrał 30 meczów, strzelił 4 gole i zaliczył 7 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 27 milionów euro.