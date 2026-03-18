Kevin De Bruyne odejdzie z Napoli? W grę wchodzi ten kierunek

10:43, 18. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Kevin De Bruyne od dawna wzbudza zainteresowanie klubów MLS. Jak podaje Ekrem Konur, belgijski pomocnik może niedługo wylądować w Stanach Zjednoczonych.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kluby MLS wciąż zainteresowane Kevinem De Bruyne

Kevin De Bruyne podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeniósł się z Manchesteru City do SSC Napoli. Wówczas o podpis belgijskiego gwiazdora zabiegało również kilka klubów MLS. Mówiło się, że zainteresowanie 34-letnim pomocnikiem wykazywały takie zespoły jak Chicago Fire, Inter Miami oraz DC United. Jak się okazuje, drużyny ze Stanów Zjednoczonych wciąż marzą o zakontraktowaniu słynnego zawodnika.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, ekipy z Major League Soccer w przyszłości podejmą kolejną próbę sprowadzenia De Bruyne. Nie wiadomo jednak, czy nastąpi to już nadchodzącego lata, czy dopiero po 30 czerwca 2027 roku, kiedy wygasa umowa piłkarza z SSC Napoli. 115-krotny reprezentant Belgii jest gotowy rozważyć oferty z MLS, gdzie mógłby spędzić ostatnie lata swojej kariery.

Kevin De Bruyne w trwającym sezonie rozegrał 13 meczów, zdobył 4 bramki i zanotował 2 asysty. Warto dodać, że zawodnik opuścił kilka miesięcy z powodu kontuzji, co wpłynęło na jego dorobek. Wychowanek Gentu w swoim piłkarskim CV ma również występy w Genku, Chelsea, Werderze Bremie oraz Wolfsburgu. Największe sukcesy święcił jednak w Manchesterze City, z którym wygrał sześć mistrzostw Premier League i sięgnął po Ligę Mistrzów.