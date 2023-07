La Gazzetta dello Sport informuje, że Franck Kessie może trafić do Juventusu, jeśli z klubem pożegna się Paul Pogba. Wokół obu zawodników w ostatnim czasie pojawia się mnóstwo spekulacji w mediach.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Franck Kessie

Media spekulują na temat przyszłość Paula Pogby

Mówi się, że Francuz tego lata może odejść z Juventusu

W takiej sytuacji Stara Dama będzie chciała sprowadzić d Turynu Francka Kessiego

Kessie zastąpi Pogbę w Juve?

Paul Pogba w ostatnim czasie wybrał się do Arabii Saudyjskiej. W mediach od razu pojawił się temat jego transferu do Saudi Pro League. Choć obecnie ten ruch wydaje się mało prawdopodobny to z pewnością nie można niczego wykluczyć. Francuz na Bliskim Wschodzie mógłby liczyć na ogromny kontrakt.

La Gazzetta dello Sport utrzymuje, że gdyby doszłoby do ewentualnej sprzedaży Pogby, Juventus będzie starał się sprowadzić do Turynu Francka Kessiego, który ma za sobą bardzo przeciętny sezon w FC Barcelonie i prawdopodobnie tego lata opuści Katalonię.

Jak dotąd wydawało się, że Kessie zrobi wszystko, aby pozostać w Barcelonie, jednak według mediów kolejna rozmowa z Xavim sprawiła, że pomocnik zdecydował się zgodzić na transfer. Mówi się, że były gracz Milanu chce trafić do Premier League, ale oferta Juventusu może być dla niego bardzo kusząca. Grając w Serie A był jednym z najlepszych pomocników w lidze.

