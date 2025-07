Kessie może wrócić do Serie A. Jest chętny na byłego gracza Milanu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Franck Yannick Kessie

Fiorentina obserwuje Sohma i Kessiego

Fiorentina rozpoczęła letnie okno z dużym rozmachem, sprowadzając Jacopo Fazziniego, Edina Dżeko i Mattię Vitiego. Do klubu trafił też młody Eman Kospo z Barcelony, który ma balansować między zespołem Primavery a pierwszą drużyną. Trener Stefano Pioli, który powrócił na ławkę Violi, czeka z kolejnymi decyzjami do zakończenia tournee w Anglii.

W centrum uwagi pozostaje obsada środka pola. Pioli rozważa dwie opcje – albo zaufać Nicolo Fagioliemu jako rozgrywającemu, albo przesunąć go wyżej i pozyskać klasyczną „szóstkę”. Na razie to właśnie były pomocnik Juventusu zajmuje miejsce przed linią obrony, ponieważ wypożyczenia Danilo Cataldiego i Yacine’a Adliego nie zostały przedłużone.

Według „La Gazzetty dello Sport”, w ostatnich dniach do klubu zgłosił się przedstawiciel Simona Sohma. Szwajcar ma za sobą udany sezon w Parmie, gdzie w Serie A rozegrał 37 meczów i zdobył cztery bramki. Fiorentina jest poważnie zainteresowana, ale dyrektor sportowy Daniele Prade chce zejść z kwoty transferu na poziomie 18–20 milionów euro do 10–12.

Na liście pojawił się również Franck Kessie. Iworyjczyk gra obecnie w Al-Ahli, ale jest gotów na powrót do Europy. Choć jego zarobki na poziomie 14 milionów euro rocznie odstraszają, powrót do pracy z Piolim może skusić go do obniżenia swoich wymagań.

