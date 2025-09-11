Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Manchester City również chce Kenana Yildiza

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w niedalekiej przyszłości. Duma Katalonii ma jasny cel. Ich priorytetem transferowym jest pozyskanie Kenana Yildiza. Zainteresowanie tureckim graczem Juventusu jest bardzo poważne. W mediach mówi się, że zawodnik Starej Damy miałby stworzyć duet marzeń z Lamine Yamalem.

Jak się okazuje, FC Barcelona będzie miała poważnego konkurenta w walce o podpis Kenana Yildiza. Z informacji przekazanych przez „TuttoJuve” dowiadujemy się, ze gwiazda Juventusu może trafić do Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Anglicy nie chcą czekać i już zimą spróbują pozyskać reprezentanta Turcji.

Zainteresowanie Kenanem Yildizem przez Manchester City nie jest przypadkowe. Podczas przerwy reprezentacyjnej poważnej kontuzji nabawił się Omar Marmoush. Egipcjanin na dłużej wypadnie z gry, a Turek miałby wejść w jego buty. Czas pokaże, w jakim zespole ostatecznie wyląduje skrzydłowy Starej Damy.

Kenan Yildiz od 2022 roku jest związany z Juventusem. 20-latek bardzo szybko przebił się do pierwszego zespołu. Dotychczas Turek rozegrał aż 86 spotkań w seniorskiej koszulce Bianconerich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 16 trafień, a także 13 asyst.