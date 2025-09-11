Yamal ma z nim stworzyć duet marzeń. Barcelona szykuje 80 mln euro

Barcelona szykuje 80 mln euro na transfer Kenana Yildiza z Juventusu. Lamine Yamal ma stworzyć duet marzeń z reprezentantem Turcji - informuje Fichajes.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal ma stworzyć duet marzeń z Yildizem. Barcelona planuje hit

FC Barcelona już myśli o przyszłym oknie transferowym i rozważa sprowadzenie Kenana Yildiza z Juventusu. 20-letni Turek stał się celem Dumy Katalonii, która chce dołożyć do ofensywy nową gwiazdę. Lamine Yamal ma tworzyć z nim duet marzeń na lata.

Hiszpański gigant nie planuje aktywować opcji wykupu Marcusa Rashforda, a Raphinha wciąż wzbudza zainteresowanie mocnych klubów z Europy. Sprzedaż Brazylijczyka mogłaby przynieść spore pieniądze, które posłużą właśnie do sfinansowania transferu Yildiza. Barcelona planuje przeznaczyć na ten cel około 80 milionów euro.

Kenan Yildiz ma kontrakt z Juventusem ważny do 2029 roku, ale według mediów sam zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia. Widzi w Barcelonie projekt, który daje szansę walki o najważniejsze trofea. Tego obecnie Stara Dama mu nie gwarantuje.

Dla Barcelony Yildiz to element układanki budowanej z myślą o erze po Robercie Lewandowskim. Klub chce mieć młody atak, w którym Yamal i Yildiz staną się liderami ofensywy. Równolegle prowadzone są też rozmowy w sprawie nowego środkowego napastnika, który w przyszłości zastąpi Polaka.

Największą przeszkodą w operacji pozostaje cena. Juventus nie zamierza schodzić poniżej 80 milionów euro, a Katalończycy muszą najpierw uporządkować finanse i zamknąć kilka sprzedaży. Mimo to w Barcelonie są zdecydowani, by latem podjąć próbę sprowadzenia tureckiego skrzydłowego.