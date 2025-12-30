Juventus oraz Napoli rywalizują o zdolnego Brazylijczyka

Kaua Prates uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się wahadłowych w Brazylii. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, o podpis 17-letniego defensora rywalizują dwie potęgi z Serie A - Juventus oraz SSC Napoli.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kaua Prates

Kaua Prates obserwowany przez włoskich potentatów

Kaua Prates uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się bocznych obrońców w lidze brazylijskiej. 17-letni lewy defensor Cruzeiro coraz śmielej poczyna sobie w seniorskim futbolu, mimo bardzo młodego wieku. Regularne występy oraz dojrzałość w grze sprawiają, że przyciąga on uwagę skautów z Europy. Wiele wskazuje na to, iż utalentowany zawodnik wyjedzie na Stary Kontynent, gdy tylko ukończy pełnoletność.

Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Kaua Prates może kontynuować swoją karierę w Serie A. Poważne zainteresowanie jego zakontraktowaniem wykazują bowiem dwie włoskie potęgi – Juventus oraz SSC Napoli.

Niewykluczone więc, że w najbliższych miesiącach dojdzie do bezpośredniej rywalizacji między tymi zespołami o podpis mierzącego 184 centymetry wahadłowego. Sytuację młodego Brazylijczyka monitorują również niemiecka Borussia Dortmund, portugalskie FC Porto i Benfica Lizbona oraz grecki Olympiakos Pireus.

Kaua Prates awansował do pierwszej drużyny Cruzeiro w lipcu 2025 roku i od tamtej pory rozegrał 12 spotkań na seniorskim poziomie. Młodzieżowy reprezentant Brazylii jest obecnie wyceniany na około 10 milionów euro, choć jego sprowadzenie prawdopodobnie wiązałoby się z dużo większym wydatkiem. Kontrakt defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku, co daje brazylijskiemu klubowi pewien komfort w negocjacjach.