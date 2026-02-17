Borussia pozyska brazylijskiego defensora. Przeszedł już testy medyczne

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Kaua Prates dołączy do Borussii Dortmund

Mimo że sezon 2025/2026 jeszcze się nie zakończył, Borussia Dortmund już pracuje nad wzmocnieniami przed kolejną kampanią. Niemiecki klub finalizuje właśnie bardzo interesujący transfer, o czym poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Nowym zawodnikiem zespołu BVB zostanie Kaua Prates, uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia w Ameryce Południowej. To kolejny przykład strategii klubu Dortmundu polegającej na inwestowaniu w perspektywicznych piłkarzy.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund complete deal to sign Kaua Prates from Cruzeiro, here we go!



€7m initial fee, €5m add-ons for Brazilian left back to join from June 2026 after medical done today. 🇧🇷



All documents are in place. pic.twitter.com/se85dw6hO3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

Według włoskiego dziennikarza transakcja jest praktycznie dopięta, a piłkarz przeszedł już testy medyczne. Borussia zapłaci za 17-letniego lewego obrońcę około 7 milionów euro, a dodatkowe 5 milionów mogą stanowić bonusy. Utalentowany Brazylijczyk przeniesie się na Signal Iduna Park w połowie sierpnia, gdy osiągnie pełnoletność. W klubie z Zagłębia Ruhry wiążą z tym zawodnikiem duże nadzieje i widzą w nim przyszłościowe wzmocnienie składu.

Kaua Prates jest wychowankiem Cruzeiro, a do pierwszej drużyny awansował w lipcu 2025 roku. Od tamtej pory rozegrał 17 spotkań na seniorskim poziomie, w których zanotował 1 asystę. Młodzieżowy reprezentant Brazylii był rozchwytywany na rynku transferowym, lecz wyścig o jego podpis wygrała Borussia Dortmund. Wahadłowego obserwowały również takie ekipy jak Juventus, SSC Napoli, FC Porto, Benfica Lizbona oraz Olympiakos Pireus.