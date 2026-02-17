Borussia pozyska brazylijskiego defensora. Przeszedł już testy medyczne

13:17, 17. lutego 2026 14:02, 17. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Borussia Dortmund sprowadzi lewego obrońcę Cruzeiro, Kauę Pratesa. 17-letni Brazylijczyk przeszedł już testy medyczne - dowiedział się Fabrizio Romano.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Kaua Prates dołączy do Borussii Dortmund

Mimo że sezon 2025/2026 jeszcze się nie zakończył, Borussia Dortmund już pracuje nad wzmocnieniami przed kolejną kampanią. Niemiecki klub finalizuje właśnie bardzo interesujący transfer, o czym poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Nowym zawodnikiem zespołu BVB zostanie Kaua Prates, uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia w Ameryce Południowej. To kolejny przykład strategii klubu Dortmundu polegającej na inwestowaniu w perspektywicznych piłkarzy.

Według włoskiego dziennikarza transakcja jest praktycznie dopięta, a piłkarz przeszedł już testy medyczne. Borussia zapłaci za 17-letniego lewego obrońcę około 7 milionów euro, a dodatkowe 5 milionów mogą stanowić bonusy. Utalentowany Brazylijczyk przeniesie się na Signal Iduna Park w połowie sierpnia, gdy osiągnie pełnoletność. W klubie z Zagłębia Ruhry wiążą z tym zawodnikiem duże nadzieje i widzą w nim przyszłościowe wzmocnienie składu.

Kaua Prates jest wychowankiem Cruzeiro, a do pierwszej drużyny awansował w lipcu 2025 roku. Od tamtej pory rozegrał 17 spotkań na seniorskim poziomie, w których zanotował 1 asystę. Młodzieżowy reprezentant Brazylii był rozchwytywany na rynku transferowym, lecz wyścig o jego podpis wygrała Borussia Dortmund. Wahadłowego obserwowały również takie ekipy jak Juventus, SSC Napoli, FC Porto, Benfica Lizbona oraz Olympiakos Pireus.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź