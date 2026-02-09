AC Milan przygląda się brazylijskiemu snajperowi. To duży talent

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Kaua Elias na celowniku Milanu

AC Milan w obecnym sezonie walczy o mistrzostwo Serie A, ale jednocześnie coraz uważniej spogląda w przyszłość. Władze klubu z San Siro już teraz planują ruchy kadrowe przed kolejną kampanią, aby utrzymać konkurencyjność na krajowym oraz europejskim podwórku. Podczas najbliższego letniego okienka transferowego działacze z Mediolanu zamierzają wzmocnić kilka pozycji, a jednym z ich priorytetów pozostaje linia ataku.

Jak podaje Ekrem Konur, na celowniku Milanu znajduje się między innymi Kaua Elias z Szachtara Donieck. 19-letni snajper jest jednym z czołowych strzelców ukraińskiej ekstraklasy, co nie uchodzi uwadze skautów potentata z Półwyspu Apenińskiego.

Klub ze stolicy Lombardii musi jednak liczyć się z niezwykle dużą konkurencją. Sytuację Brazylijczyka monitorują bowiem również Manchester United, Bayer Leverkusen oraz Flamengo, dlatego ewentualne negocjacje mogą okazać się bardzo wymagające.

Elias z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny Górników od stycznia 2025 roku, gdy przeniósł się do ukraińskiego zespołu za 17 milionów euro z Fluminense FC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Mierzący 181 centymetrów napastnik w aktualnym sezonie rozegrał 26 spotkań, strzelił 11 goli i zaliczył 4 asysty. Jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi około 15 milionów euro, a Milan widzi w nim wzmocnienie na lata.