Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Karol Struski o krok od Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa zakończył miniony sezon PKO BP Ekstraklasy na 2. miejscu w tabeli, choć w walce o mistrzostwo uczestniczył do ostatniej kolejki. Drużyna Marka Papszuna liczy, że w następnej kampanii zdobędzie drugi tytuł w swojej historii. Dlatego włodarze częstochowskiego klubu są aktywni na rynku transferowym. Raków wykupił już Jonatana Brauta Brunesa, który do tej pory grał w zespole Medalików na podstawie wypożyczenia.

Wszystko wskazuje na to, iż Raków Częstochowa lada moment sfinalizuje kolejny transfer, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”. Zdaniem wspomnianego dziennikarza o krok od przeprowadzki na Limanowskiego jest Karol Struski. Środkowy pomocnik rzekomo dogadał się już z działaczami wicemistrzów Polski co do warunków kontraktu indywidualnego.

Natomiast kluby prowadzą zaawansowane negocjacje, które dążą do szczęśliwego finału. 24-letni zawodnik od lipca 2022 roku z powodzeniem występuje w barwach Arisu Limassol, do którego trafił za 400 tysięcy euro z Jagiellonii Białystok. Karol Struski w koszulce cypryjskiej ekipy rozegrał łącznie 100 meczów, zdobył 11 bramek oraz zaliczył 14 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa piłkarza wynosi około 1,5 miliona euro.

Warto dodać, że utalentowany pomocnik jest jednokrotnym reprezentantem Polski.