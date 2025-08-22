rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Karl Etta Eyong pod lupą Barcelony

FC Barcelona od lat może pochwalić się jednym z najlepszych działów skautingowych na świecie, a najnowszym zawodnikiem, który znalazł się na radarze tamtejszych skautów, jest Karl Etta Eyong. Jak poinformował w piątkowe popołudnie hiszpański dziennikarz Pepe Elias, 21-letni napastnik Villarrealu zwrócił uwagę przedstawicieli Dumy Katalonii. Co więcej, klub z Camp Nou miał już nawet złożyć zapytanie w sprawie perspektywicznego Kameruńczyka, co pokazuje, że zainteresowanie jest bardzo poważne.

Etta Eyong w ostatnich miesiącach szturmem wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie Villarrealu i natychmiast stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. FC Barcelona nie będzie miała jednak łatwego zadania, jeśli rzeczywiście zechce sprowadzić mierzącego 181 centymetrów snajpera. Mianowicie, piłkarza ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej obserwują także inne kluby z La Ligi oraz spoza Hiszpanii. Co ciekawe, jego kontrakt zawiera stosunkowo niską klauzulę odejścia, wynoszącą około 10 milionów euro.

Na razie nie wiadomo, czy Blaugrana zdecyduje się na pozyskanie 21-latka już w tym okienku, czy też spróbuje ściągnąć Kameruńczyka dopiero w przyszłości. Karl Etta Eyong z pewnością mógłby być ciekawą opcją, aby wejść w rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim czasie coraz częściej zmaga się z problemami zdrowotnymi. Statystyki młodego napastnika wyglądają obiecująco – w barwach pierwszego zespołu Villarrealu rozegrał pięć spotkań i zdobył dwa gole. Karl Etta Eyong wcześniej rozwijał się w akademii Cadizu, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.