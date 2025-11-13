Adeyemi bohaterem głośnego transferu? Jego agent rozmawia z gigantem

Karim Adeyemi znalazł się na celowniku Manchesteru United. Co więcej, włodarze angielskiego klubu skontaktowali się już z agentem skrzydłowego Borussii Dortmund, Jorge Mendesem - dowiedział się niemiecki dziennik BILD.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Manchester United zainteresowany Karimem Adeyemim

Manchester United planuje aktywność podczas najbliższych okienek transferowych. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – zamierza przebudować drużynę i wzmocnić kilka kluczowych pozycji. Portugalski szkoleniowiec chce zwiększyć rywalizację w linii ataku, dlatego poszukuje wszechstronnego zawodnika, który mógłby dodać zespołowi elastyczności w formacji ofensywnej.

W ten schemat idealnie wpisuje się Karim Adeyemi – piłkarz Borussii Dortmund, potrafiący zagrać zarówno na obu skrzydłach, jak i w środku ataku. Jak informuje niemiecki dziennik „BILD”, Manchester United zintensyfikował działania zmierzające do pozyskania 23-letniego snajpera. Władze angielskiego klubu miały już skontaktować się z agentem zawodnika – Jorge Mendesem – aby poznać plany samego piłkarza oraz możliwości ewentualnego transferu.

Adeyemi z powodzeniem występuje w barwach drużyny BVB od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. Od tamtej pory rozegrał 121 meczów, zdobył 29 bramek i zanotował 22 asysty. Kontrakt skrzydłowego z Borussią Dortmund obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia 11-krotnego reprezentanta Niemiec na 60 milionów euro.