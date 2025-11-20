Inter Mediolan szykuje hit transferowy. Rozpoczęto rozmowy

Inter Mediolan powalczy z Manchesterem United o podpis Karima Adeyemiego. Przyszłość 23-letniego skrzydłowego w Borussii Dortmund stoi pod znakiem zapytania, co chce wykorzystać klub z Signal Iduna Park - przekonuje niemiecka gazeta BILD.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Karim Adeyemi przykuł uwagę Interu Mediolan

Inter Mediolan planuje poważne wzmocnienia podczas jednego z najbliższych okienek transferowych, a priorytetem dla trenera ekipy Nerazzurrich – Cristianu Chivu – jest zwiększenie rywalizacji w linii ataku. Włoski klub chce dodać więcej dynamiki oraz głębi w formacji ofensywnej. Dlatego – jak podaje niemiecka gazeta „BILD” – na celownik Interu trafił Karim Adeyemi. Styl gry 23-letniego skrzydłowego idealnie wpisuje się w wizję szkoleniowca, który potrzebuje szybkiego i skutecznego zawodnika.

Przyszłość Adeyemiego w Borussii Dortmund stoi pod dużym znakiem zapytania. Piłkarz nie dogaduje się z menedżerem drużyny BVB – Niko Kovacem – co znacząco wpływa na jego pozycję w zespole. Dodatkowo kontrakt atakującego obowiązuje jedynie do połowy 2027 roku, a negocjacje na temat przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie. Borussia Dortmund, podobnie jak Manchester United, rozpoczęła już wstępne rozmowy z agentem zawodnika, licząc na klarowność w sprawie jego przyszłości.

Adeyemi z powodzeniem występuje w barwach Borussii Dortmund od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Signal Iduna Park z Red Bulla Salzburg za 30 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 121 meczów, zdobywając 29 bramek i notując 22 asysty we wszystkich rozgrywkach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 11-krotnego reprezentanta Niemiec na około 60 milionów euro, więc potencjalny kupiec musiałby liczyć się z podobnym wydatkiem.