Adeyemi łączony z europejskim potentatem. To byłby głośny ruch

Karim Adeyemi liczy na przeprowadzkę do Premier League. Skrzydłowemu Borussii Dortmund przygląda się między innymi Chelsea - podaje niemiecka gazeta BILD.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Chelsea monitoruje sytuację Karima Adeyemiego

Karim Adeyemi najprawdopodobniej odejdzie z Borussii Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 24-letni skrzydłowy nie zamierza przedłużać wygasającego 30 czerwca 2027 roku kontraktu z niemieckim klubem. Włodarze z Signal Iduna Park niemal na pewno zgodzą się na sprzedaż swojej gwiazdy, aby później nie stracić jej za darmo i dzięki zarobionym pieniądzom zabezpieczyć przyszłość zespołu z Zagłębia Ruhry.

Jedenastokrotny reprezentant Niemiec ma jasny plan na swoją karierę – chce przenieść się do Premier League. Jak podaje gazeta „BILD”, przeprowadzkę na Wyspy Brytyjskie może umożliwić mu Chelsea, która od dawna bacznie monitoruje sytuację Karima Adeyemiego.

Londyńczycy doceniają młodego atakującego i latem mogą złożyć konkretną ofertę. Skrzydłowemu przygląda się także Manchester United, co może dodatkowo podnieść wartość zawodnika w ewentualnych negocjacjach.

Adeyemi z powodzeniem występuje w barwach drużyny BVB od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. Od tamtej pory rozegrał 140 meczów, zdobył 34 bramki i zanotował 24 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia prawego napastnika na około 60 milionów euro, co prawdopodobnie odzwierciedla kwotę, jaką trzeba byłoby zapłacić za jego zakontraktowanie.