Adeyemi łączony z europejskim potentatem. To byłby głośny ruch

17:44, 4. marca 2026 18:14, 4. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  BILD

Karim Adeyemi liczy na przeprowadzkę do Premier League. Skrzydłowemu Borussii Dortmund przygląda się między innymi Chelsea - podaje niemiecka gazeta BILD.

Karim Adeyemi
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Chelsea monitoruje sytuację Karima Adeyemiego

Karim Adeyemi najprawdopodobniej odejdzie z Borussii Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 24-letni skrzydłowy nie zamierza przedłużać wygasającego 30 czerwca 2027 roku kontraktu z niemieckim klubem. Włodarze z Signal Iduna Park niemal na pewno zgodzą się na sprzedaż swojej gwiazdy, aby później nie stracić jej za darmo i dzięki zarobionym pieniądzom zabezpieczyć przyszłość zespołu z Zagłębia Ruhry.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jedenastokrotny reprezentant Niemiec ma jasny plan na swoją karierę – chce przenieść się do Premier League. Jak podaje gazeta „BILD”, przeprowadzkę na Wyspy Brytyjskie może umożliwić mu Chelsea, która od dawna bacznie monitoruje sytuację Karima Adeyemiego.

Londyńczycy doceniają młodego atakującego i latem mogą złożyć konkretną ofertę. Skrzydłowemu przygląda się także Manchester United, co może dodatkowo podnieść wartość zawodnika w ewentualnych negocjacjach.

Adeyemi z powodzeniem występuje w barwach drużyny BVB od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. Od tamtej pory rozegrał 140 meczów, zdobył 34 bramki i zanotował 24 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia prawego napastnika na około 60 milionów euro, co prawdopodobnie odzwierciedla kwotę, jaką trzeba byłoby zapłacić za jego zakontraktowanie.