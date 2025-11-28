Harry Kane jest łączony z przyszłym transferem do Barcelony, a Bayern Monachium się temu przygląda. "Kicker" twierdzi, że w styczniu ruszą rozmowy w sprawie przyszłości gwiazdora.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern zatrzyma gwiazdora? Kane marzeniem Barcelony

Harry Kane potwierdza w tym sezonie, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. W raptem 19 meczach uzbierał już 24 bramki, a do tego dorobku dołożył też trzy asysty. Bayern Monachium z nim w składzie był dotąd niemal bezbłędny, choć w ostatnim hicie musiał uznać wyższość Arsenalu. Nie zmienia to faktu, że niemiecki gigant to wciąż główny faworyt do wygrania Ligi Mistrzów.

Dyspozycja Anglika sprawia, że o jego angażu marzą również inne kluby. Media od miesięcy łączą go z Barceloną, która właśnie w ten sposób chciałaby zastąpić Roberta Lewandowskiego. Umowa Polaka jest ważna tylko do końca sezonu i wiele wskazuje na to, że nie otrzyma on propozycji przedłużenia.

Bayern ma świadomość, że Kane cieszy się wielkim zainteresowaniem, ale nie spodziewa się jego odejścia. Max Eberl zapewnia, że ten w Monachium czuje się znakomicie. Na wszelki wypadek Bawarczycy chcą jednak zabezpieczyć jego przyszłość, dlatego w styczniu ruszą rozmowy o nowym kontrakcie. Anglik ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie.

To kluczowy okres dla obu stron. Zimą Kane będzie do wyjęcia za 65 milionów euro, gdyż tyle wynosi klauzula wykupu. Ten zapis zniknie po sezonie, dlatego Bayern liczy, że nikt nie złoży gwiazdorowi atrakcyjnej oferty. Rozmowy o dalszej współpracy wcale nie muszą być łatwe – Kane z pewnością będzie miał na stole świetne finansowo propozycje, więc Bayern może sięgnąć głębiej do kieszeni.