Kacper Kozłowski może trafić do giganta. Rozpoczęto rozmowy

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski na radarze Besiktasu Stambuł

Kacper Kozłowski to bez cienia wątpliwości jeden z tych piłkarzy, który miał przed sobą świetną przyszłość. Właściwie już kilka lat temu, w momencie, w którym dopiero wchodził do zespołu Pogoni Szczecin wróżono mu sporą karierę. Potem przyszedł szybki debiut w reprezentacji Polski i wyjazd na Euro oraz transfer do Brighton. Jednak – jak to często w takich przypadkach – kontuzje oraz brak gry zahamowały jego karierę.

Od jakiegoś czasu Kacper Kozłowski odbudowuje się jednak w lidze tureckiej, a konkretnie w barwach Gaziantep FK. Już poprzedni sezon w tym zespole miał dobry, ale teraz potwierdza tylko dobre opinie, który płyną znad Bosforu. Nie może więc dziwić zainteresowanie ze strony innych, mocniejszych klubów. Według informacji przekazanych przez serwis „eaglemedia.com.tr”, Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku Besiktasu Stambuł. Co więcej, pierwsze rozmowy w tej sprawie miały się już odbyć.

Kacper Kozłowski w tym sezonie ligi tureckiej rozegrał w sumie 14 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia siedmiokrotnego reprezentanta Polski na 4,5 miliona euro. Jego obecna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Jakiś czas temu mówiło się także o zainteresowaniu ze strony Widzewa Łódź.

