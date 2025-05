Liverpool zainteresował się kolejnym transferem za ponad 100 milionów euro. Jak informuje serwis Football Insider, na radarze The Reds pozostaje gwiazda Newcastle United.

Liverpool jest zainteresowany pozyskaniem kolejnej gwiazdy za ponad 100 milionów euro. Oprócz wcześniej wspomnianego Floriana Wirtza, którego transfer miałby kosztować w granicach 100-150 milionów euro i o którego The Reds rywalizują z Bayernem Monachium, na celowniku znalazł się także Anthony Gordon z Newcastle United.

Źródła serwisu Football Insider informują, że Anthony Gordon wciąż znajduje się na radarze nowego menedżera Liverpoolu, Arne Slota. 24-letni skrzydłowy był bliski przenosin na Anfield już latem ubiegłego roku i miał wówczas mówić znajomym o swoim dużym zainteresowaniu tym transferem.

Mimo podpisania nowego, długoterminowego kontraktu z Newcastle do 2030 roku, Anthony Gordon pozostaje otwarty na transfer do Liverpoolu. Co prawda Sroki niechętnie patrzą na sprzedaż swoich kluczowych zawodników, ale jednocześnie wyceniają reprezentanta Anglii na około 120 milionów euro.

Liverpool rozważa sprowadzenie wszechstronnego zawodnika ofensywnego, który mógłby grać na różnych pozycjach. Głównym celem na tę pozycję pozostaje Alexander Isak, również z Newcastle. Jednak tutaj cena jest jeszcze wyższa, co skutecznie odstrasza od rozmów ws. transferu.

Co ciekawe, Football Insider ujawnił w październiku, że Newcastle osiągnęło ustne porozumienie z Gordonem, zgodnie z którym klub rozważy jego opcje transferowe, jeśli nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów.