Juventus w nadchodzące lato może sprzedać Michele Di Gregorio do Manchesteru City. Jeśli tak się stanie, to Stara Dama będzie potrzebowała bramkarza. Jak donosi Football Italia, na radarze znalazł się Gianluigi Donnarumma.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Di Gregorio do Man City, Donnarumma za niego do Juventusu

Juventus w ostatnich dniach podjął ważną decyzję dotyczącą przyszłości klubu. Stało się jasne, że w przyszłym sezonie trenerem pierwszego zespołu nadal będzie Igor Tudor. Teraz włodarze turyńskiego klubu mogą skupić się na wzmocnieniach.

Niewykluczone, że latem dojdzie do zmiany na pozycji bramkarza. Wszystko za sprawą zainteresowania Michele Di Gregorio. Reprezentant Włoch znalazł się w orbicie zainteresowań Manchesteru City. Gdyby okazało się, że Włoch przeniesie się do Premier League, to Stara Dama będzie musiała sprowadzić nowego golkipera. Niepewny przyszłości jest także Mattia Perin, który łączony jest z Milanem.

Jak sugeruje Football Italia, na liście życzeń znalazł się Gianluigi Donnarumma. Sytuacja bramkarza PSG jest bacznie monitorowana przez Juventus. Na ten moment nie wiadomo, czy mistrz Europy z 2021 roku zostanie w obecnym zespole, czy nie. Jego kontrakt z paryską drużyną obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Francuzi, aby nie stracić go za darmo, wycenili golkipera na 40 mln euro. Oprócz wychowanka Milanu wśród kandydatów do wzmocnienia pozycji bramkarza wymienia się także Elia Caprile z Cagliari.

Donnarumma ma za sobą dobry sezon zakończony zdobyciem Ligi Mistrzów, mistrzostwa, pucharu oraz superpucharu Francji. W tegorocznej kampanii rozegrał 40 spotkań, w których 12 razy zachował czyste konto.