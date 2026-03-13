Juventus złożył mu ofertę. Tym piłkarzem interesuje się Barcelona

Juventus zaproponował kontrakt Marco Senesiemu - informuje Romeo Agresti. Argentyńczyk gra obecnie w Bournemouth. Natomiast w czerwcu jego kontrakt z klubem dobiega końca.

Juventus kilka miesięcy temu zdecydował się ratować sezon, zmieniając trenera. Igor Tudor został zwolniony, a jego obowiązki przejął były selekcjoner reprezentacji Włoch – Luciano Spalletti. Wyniki uległy poprawie, ale jedynie na tyle, aby włączyć się do walki o miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów. O zdobyciu lub co najmniej walce o scudetto nie ma jednak mowy.

Ponadto Stara Dama sensacyjnie odpadła z Ligi Mistrzów już w rundzie play-off. W dwumeczu przegrali z Galatasaray, które okazało się lepsze dopiero po dogrywce. Obecnie podopieczni Spallettiego są na 6. miejscu w Serie A ze stratą 17 punktów do lidera.

Latem w klubie ma dojść do kilku zmian w składzie, aby ponownie walczyć o mistrzostwo Włoch. Jedną z pozycji, które zdecydowano wzmocnić jest środek obrony. W kręgu zainteresowań od dłuższego czasu był Marcos Senesi, czyli zawodnik Bournemouth. Argentyńczyk będzie latem do wzięcia za darmo, ponieważ jego kontrakt wygasa z końcem sezonu.

Jak podaje Romeo Agresti, piłkarz otrzymał już ofertę kontraktu od Juventusu, ale nie podjął jeszcze decyzji. Zanim odpowie, chce poczekać i przeanalizować jeszcze inne propozycje, które na pewno się pojawią. Jednym z klubów, które interesują się obrońcą jest FC Barcelona.

Marcos Senesi ma na swoim koncie w tym sezonie 30 spotkań, w których 4 razy zaliczył asystę. W Premier League występuje od 2022 roku. Wcześniej był związany z Feyenoordem i argentyńskim San Lorezno.