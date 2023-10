IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho najprawdopodobniej nie ma już przyszłości w Manchesterze United

Juventus spróbuje zimą sprowadzić Anglika

Stara Dama jest gotowa zapłacić za skrzydłowego 70 milionów euro. Musiałby on jednak zgodzić się na radykalną obniżkę pensji

Sancho na celowniku Juventusu

Kariera Jadona Sancho na Old Trafford dobiega do końca. Piłkarz nie znalazł się w składzie na mecz Manchesteru United z Arsenalem na początku września. Erik ten Hag sugerował, że piłkarz źle trenuje, na co ten odrzekł, że jest kozłem ofiarnym. Obaj panowie nie doszli do porozumienia, a 23-latek od tamtej pory trenuje w odosobnieniu. Nie pojawił się, rzecz jasna, na boisku w barwach Czerwonych Diabłów.

Rozwiązaniem problemów klubu i gracza może być Juventus. Jak informują The Sun i Goal.com, Stara Dama jest skłonna wypożyczyć piłkarza w zimowym okienku transferowym. Turyńczycy chcą wziąć na siebie połowę z pensji Sancho w Anglii, która wynosi ponad 400 tysięcy euro. Następnie Juventus chciałby wykupić 23-latka na stałe i jest w stanie przeznaczyć na to 70 milionów euro.

Sancho wystąpił w tym sezonie w trzech meczach Premier League. Nie zanotował w nich gola ani asysty.

