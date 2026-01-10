Juventus planuje wzmocnić środek pola już w zimowym okienku. Jak się okazuje, trop Starej Damy prowadzi do Atletico Madryt. Na ich radarze znalazł się bowiem Thiago Almada - donosi "Calciomercato".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Almada

Thiago Almada na celowniku Juventusu

Juventus w trakcie sezonu rozpoczął nowy rozdział., Stara Dama postanowiła pożegnać Igora Tudora przez słabe wyniki i na jego miejsce zatrudnił Luciano Spallettiego. Zespół długo uczył się gry pod okiem nowego trenera, ale teraz zaczęło to przynosić korzyści. Turyńczycy zaczęli reuglarnie wygrywać mecze i tym samym poważnie włączyli się do walki o mistrzostwo Włoch.

Celem Juventusu na zimowe okienko transferowe jest sprowadzenie nowego środkowego pomocnika. Z informacji przekazanych przez „Calciomercato” dowiadujemy się, że Stara Dama wytypowała nowego kandydata. I to mistrza świata. W kręgu zainteresowań drużyny prowadzonej przez Luciano Spallettiego znalazł się Thiago Almada, który na co dzień reprezentuje barwy Atletico Madryt.

Reprezentant Argentyny jest bacznie monitorowany przez Juventus. Jego sytuacja w zespole Los Colchoneros nie jest najlepsza, przez co zawodnik poważnie rozważa zmianę otoczenia. Stara Dama może zatem wykorzystać niepewność pomocnika i dokonać wzmocnienia. Warto zaznaczyć, że Włosi myślą o wypożyczeniu mistrza świata.

Thiago Almada w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Argentyńczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyl jedną asystę.