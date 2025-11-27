Juventus może dopiąć głośny transfer. Na celowniku Starej Damy znalazł się Marco Verratti. Do przeprowadzki może dojść już w zimowym okienku - informuje "Sportmediaset".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Marco Verratti wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus znajduje się w trudnym położeniu. Stara Dama bardzo źle weszła w sezon, przez co szybko z pracą pożegnał się Igor Tudor. Dziś na stanowisku trenera zasiada Luciano Spalletti, który wciąż uczy się nowej drużyny. Fajerwerków jeszcze nie ma, ale turyńczycy zaczynają prezentować się coraz lepiej. Ostatnio udało im się pokonać Bodo/Glimt w rozgrywkach Ligi Mistrzów (3:2).

Z informacji przekazanych przez „Sportmediaset” dowiadujemy się, że Juventus już myśli o styczniowych ruchach kadrowych. Jak się okazuje, Stara Dama rozważa przeprowadzenie niezwykle głośnego transferu. W kręgu zainteresowań turyńskiego zespołu znalazł się Marco Verratti, który na co dzień reprezentuje Al-Duhail.

Wiele się mówi, że Marco Verratti jest gotowy opuścić Katar. W mediach spekuluje się, że włoski pomocnik może wylądować w Boca Juniors. Teraz do gry włączył się również Juventus, który myśli o pozyskaniu mistrza Europy z 2020 roku. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje wychowanek Pescary.

Marco Verratti reprezentuje barwy Al-Duhail od 2025 roku. Włoski pomocnik dotychczas rozegrał 13 spotkań w koszulce katarskiego zespołu. 33-latek nie ma koncie trafienia, ale może się pochwalić czteroma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika Paris Saint-Germain na 10 milionów euro.