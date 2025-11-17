Juventus może przeprowadzić głośny transfer. Pod obserwacją Starej Damy znajduje się Marcelo Brozović. Chorwat wciąż nie doszedł do porozumienia ws. pozostania w Al-Nassr - donosi "Calciomercato".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Marcelo Brozović wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus od początku sezonu przechodzi prawdziwe trzęsienie ziemi. Stara Dama potrafiła odnieść wielkie zwycięstwo nad Interem Mediolan (4:3), by później zaliczyć serię meczów bez wygranej. Słaba postawa zespołu sprawiła, że z posadą szkoleniowca pożegnał się Igor Tudor. Dziś na stanowisku trenera turyńskiej drużyny zasiada Luciano Spalletti.

Tymczasem z obozu Juventusu napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Otóż w niedalekiej przyszłości Stara Dama może przeprowadzić niezwykle głośny ruch w Serie A. Serwis „Calciomercato” przekazuje, że w kręgu zainteresowań turyńczyków znalazł się Marcelo Brozović, który na co dzień reprezentuje barwy Al-Nassr.

Wspomniane źródło donosi, że chorwacki weteran nie może dojść do porozumienia z saudyjskim zespołem. Kontrakt pomocnika wygasa wraz z końcem sezonu, a obecnie nie ma przesłanek, że zostanie on przedłużony. Juventus bacznie monitoruje sytuację 33-latka, ale wciąż nie jest jasne, w którym momencie Stara Dama może ruszyć po transfer. Czas pokaże, czy będzie to zimą czy też w letnim okienku, jeśli Bianconeri ostatecznie zdecydują się na ten ruch.

Marcelo Brozović w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Al-Nassr. Chorwat zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty.