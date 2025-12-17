Juventus nie sprzeda swojej gwiazdy za mniej niż 100 milionów euro - poinformowała La Stampa. W grze o ten transfer zameldował się Real Madryt.

Real Madryt w grze o transfer gwiazdy Juventusu

Juventus postawił sprawę jasno. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowego kontraktu Kenana Yildiza, klub z Turynu nie zamierza nawet siadać do rozmów poniżej kwoty 100 milionów euro.

19-letni reprezentant Turcji jest dziś jedną z twarzy Juventusu i zawodnikiem, wokół którego klub chce budować przyszłość. Właśnie dlatego priorytetem dla działaczy pozostaje przedłużenie umowy, która formalnie obowiązuje do 2029 roku. Problemem są jednak warunki finansowe. Yildiz oczekuje kontraktu z najwyższej półki, porównywalnego z najlepiej opłacanymi piłkarzami w kadrze.

Według włoskich mediów Juventus szykuje nową ofertę opiewającą na blisko sześć milionów euro netto rocznie wraz z bonusami. To duży skok względem obecnych zarobków piłkarza, ale wciąż może okazać się niewystarczający. Otoczenie Yildiza jasno daje do zrozumienia, że chce uczynić go jednym z liderów płacowych zespołu, ustępującym jedynie absolutnym wyjątkom.

Sytuację uważnie obserwują największe kluby Europy. Real Madryt, Chelsea i Arsenal pozostają w gotowości, a nazwisko Jorge Mendesa coraz częściej pojawia się w kontekście ewentualnej operacji transferowej.