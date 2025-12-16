Juventus wybrał nowego pomocnika. Oferta już w drodze

Juventus planuje transfer austriackiego pomocnika. Jak informuje Gianluca Di Marzio, włoski gigant przygotowuje się do złożenia oferty za Xavera Schlagera z RB Lipsk.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Xaver Schalger w kręgu zainteresowań Juventusu

Juventus Turyn już planuje przyszłość swojej kadry i potencjalne wzmocnienia na lato 2026 roku. Obecnie Stara Dama pod wodzą Luciano Spallettiego zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A i traci siedem punktów do prowadzącego Interu Mediolan.

Według doniesień Gianluki Di Marzio, w kręgu zainteresowań Bianconerich znalazł się środkowy pomocnik RB Lipsk – Xaver Schlager. Klub z Piemontu chciałby pozyskać Austriaka na zasadzie wolnego transferu, gdyż kontrakt Schlagera wygasa w czerwcu przyszłego roku.

49-krotny reprezentant Austrii ma na swoim koncie 134 występy i pięć bramek w 1. Bundeslidze. Obecnie nie jest pewniakiem do pierwszego składu pod wodzą Ole Wernera na Red Bull Arenie. Oferta Juventusu mogłaby być dla Schlagera atrakcyjnym krokiem w karierze i szansą na nowe wyzwania w jednym z największych klubów Europy.

Schlager to środkowy pomocnik o dużych możliwościach. Potrafi grać zarówno w klasycznej roli defensywnej, jak i na bardziej wysuniętej pozycji. W Juventusie czułby się komfortowo zarówno w ustawieniu z trzema, jak i z dwoma zawodnikami w środku pola.

28-letni pomocnik dołączył do RB Lipsk w 2022 roku z Wolfsburga za 12 milionów euro. W maju 2024 roku doznał jednak poważnej kontuzji więzadła krzyżowego, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Mimo to powrót do pełnej formy i doświadczenie w Bundeslidze czynią go atrakcyjnym celem transferowym dla włoskiego giganta.