Juventus przed ważną decyzją. Spalletti stawia warunki

Juventus ma za sobą emocjonujący mecz z Galatasaray w Lidze Mistrzów. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie przyszłości Luciano Spallettiego przekazał "Tuttosport".

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti przed kluczowymi rozmowami

Juventus rywalizuje w tej kampanii o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To zdecydowanie cel nadrzędny dla Starej Damy. Tymczasem sternicy klubu z Turynu koncentrują się już nad przedłużeniem kontraktu z Luciano Spallettim, który wygasa z końcem czerwca tego roku. Ciekawe wieści na temat przyszłości byłego selekcjonera reprezentacji Włoch przekazał natomiast „Tuttosport”.

Źródło podało, że 66-latek wyraził pełną gotowość do rozmów na temat nowej umowy z Juve. Negocjacje z kierownictwem sportowym klubu mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

Spalletti ma konkretne oczekiwania przed podpisaniem nowego kontraktu. Obejmują one realistyczne perspektywy na rynku transferowym oraz jasne określenie celów, które mają zostać osiągnięte.

Klub nie pozyskał napastnika, chociaż trener otrzymał oferty kilku zawodników, w tym Mauro Icardiego. Szkoleniowiec wolał jednak sprowadzenie Randala Kolo-Muaniego, który ostatecznie pozostał w Tottenhamie Hotspur. Spalletti potrzebuje teraz co najmniej jednego zawodnika najwyższej klasy w każdej formacji, co zamierza jasno zakomunikować podczas spotkania.

Juve aktualnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli Serie A, legitymując się dorobkiem 46 punktów. Do lidera, Interu Mediolan, drużyna z Allianz Stadium traci 18 oczek. Tymczasem w niedzielny wieczór Juventus zmierzy się w hicie ligi włoskiej z Romą. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.