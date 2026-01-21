Juventus w zimowym okienku transferowym mógł rozstać się z Vasilije Adziciem. Młody pomocnik znalazł się na celowniku Parmy Calcio. Finalnie jednak nie dojdzie do tej transakcji - informuje Nicolo Schira.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Vasilije Adzić mógł wylądować w Parmie. Zostanie jednak w Juventusie

Juventus wreszcie zaczął grać na odpowiednim poziomie. Podopieczni Luciano Spallettiego imponują formą w ostatnich miesiącach, choć przydarzyły im się wpadki. Przykładem tego jest ostatni mecz ligowy. Stara Dama doznała bowiem bolesnej porażki w starciu z Cagliari Calcio (0:1). Turyńczycy jednak wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Italii.

Nie jest wielką tajemnicą, że Juventus w zimowym okienku chce przewietrzyć szatnię. Vasilije Adzić jest jednym z zawodników, który miał opuścić klub. Młody Czarnogórzec jednak miałby trafić do innego zespołu w ramach wypożyczenia. Tymczasem Nicolo Schira poinformował, że pomocnik mógł wylądować w Parmie Calcio. Zawodnik i jego otoczenie finalnie niezdecydowali się na ten ruch.

Parma Calcio uważnie śledzi rynek, aby pozyskać nowego środkowego pomocnika. Vasilije Adzić znajdował się dotychczas na szczycie listy życzeń. Czarnogórzec mógłby liczyć na regularną grę na boiskach Serie A, ale finalnie ma inny pomysł na swoją karierę. Czas pokaże, czy w zimowym okienku zdecyduje się opuścić zespół z Turynu.

Vasilije Adzić w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań w koszulce Juventusu. Pomocnik zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się tego dokonać w rywalizacji derbowej z Interem Mediolan.