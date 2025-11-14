Juventus ustala plan ze Spallettim. Letni hit coraz bliżej

Juventus szykuje kluczowe spotkanie z Luciano Spallettim w sprawie najbliższych ruchów transferowych. Według Fabrizio Romano klub chce działać z wyprzedzeniem i skupić największe środki na letni hit, który ma odmienić środek pola.

BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus planuje rynek z wyprzedzeniem. Priorytetem wzmocnienie pomocy

Juventus przygotowuje się do bezpośredniego spotkania z Luciano Spallettim. Ma to być moment, w którym klub ustali kierunek działań na styczeń i lato. Rozmowy zaplanowano na przełom listopada i grudnia. Zarząd chce jasno określić priorytety, aby uniknąć nerwowych decyzji, które mogłyby zaszkodzić budowie drużyny.

Juventus nie zamierza przeprowadzać kosztownych operacji zimą. Klub i trener zgadzają się, że styczeń ma być okresem ostrożności. Jeśli pojawią się zawodnicy dostępni na korzystnych warunkach, zostaną rozważeni. Nie będzie jednak transferów za wszelką cenę. Zespół ma zachować równowagę finansową i spokojnie ocenić dostępne opcje.

Juventus chce wejść w letnie okno z precyzyjnym planem. Klub już analizuje nazwiska zawodników, którzy mogliby znacząco podnieść poziom środka pola. Celem jest sprowadzenie piłkarza o silnej osobowości i odpowiednich parametrach, który pozwoli rywalizować w Serie A i na europejskiej scenie. Spalletti oczekuje gracza, który będzie fundamentem jego projektu.

Juventus traktuje rozmowy ze Spallettim jako etap kluczowy dla długofalowej strategii. Klub chce budować stabilny zespół, a nie reagować w pośpiechu. Dlatego właśnie letnie okno ma stać się momentem decydującym. Zarząd planuje odważne posunięcia, by przywrócić drużynę na stałe do czołówki włoskiego i międzynarodowego futbolu.

