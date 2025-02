Juventus chce gwiazdę United! Na stole nawet 40 milionów funtów

Juventus jest najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Starą Damę może to kosztować nawet 40 milionów funtów, o czym donosi serwis "JuveLive".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus faworytem w wyścigu o gwiazdę United

Juventus w zimowym okienku transferowym postawił na solidne wzmocnienie i zdecydował się sprowadzić do siebie Randala Kolo Muaniego. Napastnik rodem z Francji jest jednak tylko do Starej Damy wypożyczony z ekipy Paris Saint-Germain. I choć doskonale spisuje się w nowych barwach, to nie jest pewne, czy pozostanie w klubie na kolejne sezony po wygaśnięciu czasowego transferu.

Z tego też powodu Stara Dama szuka innych opcji i możliwości wzmocnienia linii ataku. Według informacji przekazanych przez serwis “JuveLive”, Juventus Turyn jest najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Transfer Duńczyka może wynieść zespół ze stolicy Piemontu nawet 40 milionów funtów, ale Czerwone Diabły nie mówią nie na taką możliwość.

Rasmus Hojlund w tym sezonie rozegrał dla Manchesteru United 31 spotkań i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował jedną asystę. W przeszłości reprezentował barwy Atalanty Bergamo, gdzie w sumie w 34 meczach trafił do siatki 10 razy. Serwis “Transfermarkt” wycenia 22-latka na 60 milionów euro. Jego obecna umowa z ekipą z Wysp Brytyjskich wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

