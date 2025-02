Liverpool mógł stracić zimą gwiazdę. Romano ujawnia

Mark Pain / Alamy, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Fabrizio Romano

Darwin Nunez był blisko przejścia do Al-Nassr

Liverpool nie wykonał żadnego transferu przychodzącego w trakcie zimowego okna transferowego. Natomiast najnowsze informacje sugerują, że jedna z obecnych gwiazd, czyli Darwin Nunez był bardzo blisko zmiany klubu. The Reds wycofali się z tego ruchu w ostatniej chwili.

Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na łamach portalu Givemesport.com wynika, że Urugwajczyk mógł zostać piłkarzem Al-Nassr. Klub z Saudi Pro League złożył w styczniu dwie oferty za napastnika. Porozumienie ws. warunków finansowych było bardzo bliskie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ostatecznie z transakcji wycofał się Liverpool, ponieważ nie byłby w stanie znaleźć odpowiedniego następcy 25-latka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ponadto zawodnik znajduje się w planach na przyszłość Arne Slota, więc zarząd The Reds chciał uszanować plany szkoleniowca. Jak już dobrze wiadomo, zamiast Nuneza do Al-Nassr trafił inny gracz z Premier League – Jhon Duran. Za gracza Aston Villi zapłacono ponad 77 milionów euro.

Nunez piłkarzem Liverpoolu jest od lipca 2022 roku, gdy trafił do klubu z Benfiki za 85 milionów euro. W trakcie pobytu na Anfield Road rozegrał 128 spotkań, w których strzelił 39 goli i zaliczył 22 asysty. Umowa z The Reds obowiązuje go do czerwca 2028 roku.

Liverpool w bieżącym sezonie nie ma sobie równych w Premier League. Podopieczni Arne Slota z dorobkiem 56 punktów zajmują 1. miejsce w tabeli. Nad drugim Arsenalem mają 6 punktów przewagi oraz jeden zaległy mecz do rozegrania.