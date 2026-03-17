Juventus od dłuższego czasu interesuje się Leonem Goretzką. Wcześniejsze dwie próby sprowadzenia piłkarza Bayernu Monachium zakończyły się fiaskiem. Stara Dama spróbuje zatem po raz trzeci - informuje "Calciomercato".

Leon Goretzka wzmocni Juventus?

Juventus wciąż liczy się w walce o ostatnie miejsce gwarantujące udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Awans do Champions League jest głównym celem Starej Damy na ten sezon. Miejsce na koniec kampanii Serie A będzie miał wpływ na nadchodzącego letnie okienko transferowe. Kwalifikacja do Ligi Mistrzów sprawi, że klub może dysponować większą gotówką na wzmocnienia.

Nie jest żadną tajemnicą, że Juventus przeczesuje rynek transferowy w poszukiwany odpowiednich zawodników. Turyńczycy mogą skorzystać ze wzmocnienia, za które nie trzeba będzie płacić klauzuli odstępnego. Serwis „Calciomercato” zdradza, że w kręgu zainteresowań Bianconerich znajduje się Leon Goretzka, którego kontrakt z Bayernem Monachium wkrótce dobiegnie końca.

Włoska prasa zdradza, że nie będą to pierwsze podchody Juventusu pod Leona Goretzkę. Stara Dama już dwukrotnie próbowała sprowadzić zawodnika Bayernu Monachium. Wcześniejsze negocjacje kończyły się fiaskiem. Turyńczycy zatem po raz trzeci ruszą po niemieckiego pomocnika. Warto zaznaczyć, że zawodnik Bawarczyków jest też celem m.in. AC Milanu.

Leon Goretzka w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. 31-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.