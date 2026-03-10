Juventus szykuje wielką czystkę. Na stole ogromne pieniądze

Juventus przygotowuje się do letniego okna transferowego i planuje poważne zmiany w składzie. Klub chce zmniejszyć koszty drużyny oraz stworzyć budżet na transfery dla trenera Luciano Spallettiego.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus może uwolnić nawet 110 milionów euro

Juventus już teraz analizuje strukturę kosztów kadry przed kolejnym sezonem. Klub szacuje obecny koszt drużyny na około 315 milionów euro rocznie. W tej kwocie mieszczą się pensje piłkarzy oraz roczne amortyzacje transferów. Władze muszą pilnować limitu wyznaczonego przez UEFA i FIGC. Koszt kadry nie może przekraczać siedemdziesięciu procent przychodów.

Luciano Spalletti oczekuje dużych zmian w składzie. Trener chciałby pozyskać co najmniej sześciu nowych zawodników. Na liście potrzeb znajduje się bramkarz dobrze grający nogami. Potrzebny jest także lewonożny stoper oraz dwóch bocznych obrońców. Szkoleniowiec chce również doświadczonego pomocnika i środkowego napastnika.

Lois Openda to jeden z najbardziej skomplikowanych przypadków. Zawodnik formalnie trafi do bilansu klubu dopiero 30 czerwca. Wtedy całkowity koszt transferu wzrośnie do 44 milionów euro. Roczny wpływ na budżet wyniesie około 18,4 miliona euro. Juventus rozważa wypożyczenie piłkarza do klubu który przejmie jego pełną pensję.

Edon Zhegrova oraz Jonathan David również obciążają budżet. Roczna amortyzacja ich transferów wynosi odpowiednio 2,9 oraz 2,5 miliona euro. Do tego dochodzą wysokie wynagrodzenia. Łączny koszt obu piłkarzy przekracza 21 milionów euro rocznie.

Arthur Nico Gonzalez Daniele Rugani oraz Joao Mario mogą wrócić z wypożyczeń po sezonie. Jeśli pozostaną w Turynie ich łączny wpływ na budżet wyniesie około 34,5 miliona euro rocznie. W klubie są także gracze których można sprzedać. Wśród nich znajdują się Di Gregorio Perin Koopmeiners oraz Kostic. Jeśli plan się powiedzie, Juventus może zmniejszyć koszt kadry nawet o 110 milionów euro rocznie.

