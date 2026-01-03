Juventus rozważa transfer pomocnika. Gigant rusza po gwiazdę Serie A

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Daniel Maldini w orbicie zainteresowań Juventusu

Juventus Turyn w grudniu zaliczył serię trzech kolejnych zwycięstw w Serie A i aktualnie zajmuje 5. miejsce w tabeli. Klub, który w zimowym oknie transferowym zamierza wzmocnić środek pola, szuka zawodnika zdolnego uporządkować grę i wprowadzić odpowiednią jakość.

Według dziennika „La Gazzetta dello Sport”, włoski gigant zwrócił się do Atalanty Bergamo w sprawie sprowadzenia Daniela Maldiniego. Istnieje możliwość, że transfer 24-letniego pomocnika zostanie przeprowadzony w formie wypożyczenia z opcją wykupu. Pomocnik mógłby stać się następcą Kenana Yildiza, który jest rozchwytywany na rynku.

System taktyczny Luciano Spallettiego w Juventusie wydaje się dobrze pasować do stylu gry Maldiniego. Dołączenie do Starej Damy mogłoby być dla niego szansą na większą regularność w grze i rozwój kariery na najwyższym poziomie. W październiku 2024 roku Maldini zadebiutował we włoskiej kadrze, dla której rozegrał w sumie sześć meczów.

Maldini opuścił AC Milan latem 2024 roku i przeniósł się do Monzy. Pół roku później zasilił szeregi Atalanty za kwotę 13 milionów euro. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę. Jego kontrakt w klubie z Lombardii obowiązuje do czerwca 2029 roku.