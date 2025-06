Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Juventus wraca po Sancho, Conte chce go w Napoli

Jadon Sancho po sezonie spędzonym na wypożyczeniu w Chelsea ponownie wzbudza wielkie zainteresowanie we Włoszech. Jak donosi Gianluca Di Marzio, skrzydłowy Manchesteru United trafił na listy życzeń Juventusu oraz Napoli. Oba kluby zamierzają poważnie powalczyć o pozyskanie angielskiego zawodnika.

Juventus rozpoczął już rozmowy, kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami Manchesteru United. Nowy dyrektor generalny Bianconerich, Damien Comolli, wznowił temat, który był gorący już latem 2024 roku. Wówczas operację próbował zrealizować ówczesny dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli, ale transfer nie doszedł do skutku.

Napoli, prowadzone przez Antonio Conte, nie zamierza oddać pola rywalom. Klub z Neapolu prowadził już wcześniej rozmowy bezpośrednio z piłkarzem, licząc na przekonanie go do przenosin pod Wezuwiusz. Conte widzi w Sancho kluczowy element nowej, silniejszej kadry zespołu, a sam zawodnik miał nawet wyrazić chęć dołączenia do Azzurrich.

W ostatnim sezonie Sancho rozegrał 41 spotkań dla Chelsea, zdobywając pięć bramek. Teraz jego przyszłość znów pozostaje niepewna, a walka między Juventusem a Napoli może okazać się jednym z najgorętszych tematów letniego mercato we Włoszech.

