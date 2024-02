Imago / Roberto Bregani Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus latem wysłucha ofert za gwiazdę zespołu

Kontrakt Federico Chiesy wygasa w czerwcu 2025 roku

Następcą Włocha ma zostać Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson ma być następcą Chiesy w Juventusie

Federico Chiesa wciąż nie podjął ostatecznej decyzji odnośnie swojej przyszłości. Jego kontrakt z Juventusem wygasa w czerwcu 2025 roku, a pozytywnych sygnałów na temat przedłużenia umowy wciąż brak. Jeśli Włoch nie zgodzi się na parafowanie nowej umowy, to Stara Dama rozpatrzy latem oferty za swoją gwiazdę.

Kością niezgody w temacie nowych warunków są kwestie finansowe. Włoskiego klubu nie stać na to, aby zaoferować mu pensję, której żąda jego agent. Mówi się, że obóz piłkarza oczekuje podobnego wynagrodzenia do tego, które otrzymuje Dusan Vlahović, czyli ok. 7 milionów euro rocznie.

Jeśli obie strony nie osiągną porozumienia w najbliższych miesiącach i 26-latek opuści Allianz Stadium, to w Turynie mają przygotowany plan B. Według La Gazzetta dello Sport następcą Chiesy w Juventusie może zostać gwiazda Genoi – Albert Gudmundsson.

Islandczyk jest w tym sezonie w znakomitej formie, co dobitnie pokazują jego statystyki. Na ten moment ma 21 meczów w Serie A, w których strzelił 9 bramek i zaliczył 2 asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 16 milionów euro.

