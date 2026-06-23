Real Madryt musi sprzedać Viniciusa Juniora, jeśli chce kupić wielką gwiazdę

Michael Olise to najnowszy cel Realu Madryt na rynku transferowym. Pozyskanie gwiazdy Bayernu Monachium nie będzie łatwe. Ułatwić je może sprzedaż Viniciusa Juniora - donosi serwis El Nacional.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Jeśli Vinicius Junior odejdzie, Real będzie miał łatwiej kupić Michaela Olise

Real Madryt ma ambitne plany na resztę okna transferowego. Czterech nowych zawodników to dopiero początek wielkich zmian, jakie są przeprowadzane w drużynie wicemistrza Hiszpanii. Jose Mourinho ma dostać jeszcze co najmniej trzech piłkarzy. Mówi się o środkowym obrońcy, pomocniku oraz napastniku. Cały czas media donoszą o możliwym transferze Michaela Olise z Bayernu Monachium.

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Transfer francuskiego gwiazdora może pochłonąć rekordową w historii klubu kwotę. Bayern nie zamierza go sprzedawać, a jeśli już to w grę zdaniem mediów wchodzi suma powyżej 200 milionów euro. W kontekście Olise wiele zależy od przyszłości Viniciusa Juniora.

El Nacional sugeruje, że przyszłość obu zawodników może być uzależniona od siebie. Kontrakt reprezentanta Brazylii wygasa w czerwcu przyszłego roku. Rozmowy ciągną się od wielu miesięcy, ale wciąż nie zakończyły się porozumieniem. Real, jeśli nie chce stracić go za darmo, musiałby sprzedać go w letnim oknie transferowym. Źródło jest przekonane, że odejście Viniciusa zwiększyłoby szanse na pozyskanie Olise. Nie tylko byłby to dobry ruch pod kątem finansowym, ale także ustawieniem na boisko. Mbappe mógłby wrócić na lewe skrzydło, jego rodak zająłby prawą stronę, a na dziewiątce miałby grać nowy napastnik, o którego prosi Jose Mourinho.

Patrząc realistycznie trudno spodziewać się, aby taki scenariusz został zrealizowany. Transfer Olise do Realu Madryt byłby olbrzymim zaskoczeniem, podobnie jak potencjalne odejście Viniciusa Juniora.