Juventus posłucha się Spallettiego! Ruszy po gwiazdę Realu

08:37, 21. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tutto Juve

Luciano Spalletti ostatnio poprosił Juventus o transfer. Włoski szkoleniowiec chciałby mieć w swoich szeregach Antonio Rudigera. Stara Dama tymczasem spróbuje spełnić życzenie trenera - informuje "Tutto Juve".

Luciano Spalletti
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus spróbuje sprowadzić Antonio Rudigera

Juventus ostatnio znajduje się w kiepskiej formie. Dobitnie pokazał to ostatni mecz, kiedy podopieczni Luciano Spallettiego zostali rozgromieni przez Galatasaray w Lidze Mistrzów (2:5). Stara Dama będzie chciała jak najszybciej wrócić na dobre tory. W najbliższym meczu staną naprzeciw Como i spróbują sięgnąć po cenne trzy punkty.

Ostatnio pojawiła się w mediach zaskakująca informacja. Dowiedzieliśmy się, że Luciano Spalletti bardzo chciałby mieć w swoich szeregach Antonio Rudigera. Tymczasem serwis „Tutto Juve” przekazuje nowe doniesienia w tej sprawie. Otóż Juventus spróbuje spełnić życzenie trenera. Stara Dama po zakończeniu sezonu chce ruszyć po zawodnika Realu Madryt.

Warto zaznaczyć, że wraz z końcem czerwca kończy się kontrakt Antonio Rudigera z obecnym pracodawcą. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca może być kontynuowana. Juventus zatem spróbuje wykorzystać całą sytuację. Czas pokaże, czy włoski zespół finalnie spełni prośbę Luciano Spallettiego.

Antonio Rudiger w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań. Niemiec nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu. Przez znaczną część trwającej kampanii doświadczony defensor zmagał się z problemami zdrowotnymi.

