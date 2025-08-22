Juventus pozbył się pomocnika. Transfer do Premier League

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Oficjalnie: Douglas Luiz opuszcza Juventus i przenosi się do Nottingham Forest

Juventus w ubiegłym roku sięgnął głębiej do kieszeni, by ściągnąć Douglasa Luiza z Aston Villi. Bianconeri zapłacili za Brazylijczyka około 50 milionów euro, licząc, że pomocnik, który błyszczał w Premier League, będzie kluczową postacią środka pola we Włoszech. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie mniej spektakularna.

Po bardzo dobrym okresie na Villa Park pod wodzą Unaia Emery’ego, 27-letni Luiz miał być naturalnym wzmocnieniem dla Starej Damy. W Turynie liczono, że przeniesie na Serie A swoją dynamikę, kreatywność i skuteczność z Anglii. Tymczasem Luiz nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie, a w minionym sezonie zaledwie trzy razy rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce.

Sytuacja dodatkowo pogorszyła się tego lata, gdy nie pojawił się na pierwszych treningach przedsezonowych, co przesądziło o decyzji klubu. Douglas Luiz został nowym piłkarzem Nottingham Forest. Umowa ma charakter rocznego wypożyczenia za 3 mln euro, z warunkowym obowiązkiem wykupu ustalonym na 25 mln euro. Jeśli dodatkowe premie w wysokości 3,5 mln euro zostaną spełnione, całkowita wartość transferu wyniesie 31,5 mln euro.

Dla Nottingham Forest to znaczące wzmocnienie. Luiz ma na swoim koncie ponad 200 meczów w barwach Aston Villi, w których udowodnił, że potrafi łączyć zadania defensywne z ofensywnymi. Urodzony w Rio de Janeiro zawodnik zaczynał karierę w Vasco da Gama, w 2017 roku trafił do Manchesteru City, a później rozwijał się w Gironie. Teraz powraca na Wyspy Brytyjskie z nadzieją, że odbuduje formę w Nottingham Forest.