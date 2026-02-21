Juventus zaczął pracować już nad letnimi transferami. Pierwsze wzmocnienie może zostać przeprowadzone z AS Romy. Stara Dama osiągnęła bowiem porozumienie z Zekim Celikiem - informuje "Calciomercato".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Zeki Celik zostanie zawodnikiem Juventusu

Juventus znajduje się w dołku. Stara Dama nie potrafi wygrać od czterech spotkań, a ostatnio doznali bolesnej porażki z Galatasaray w Lidze Mistrzów (2:5). Taki wynik sprawia, że włoski zespół prawdopodobnie pożegna się już w przyszłym tygodniu z europejskimi pucharami. Władze Bianconerich zaczęły już rozglądać się za wzmocnieniami, które będą mogli dokonać w letnim okienku.

Jak się okazuje, pierwszy transfer Juventus może przeprowadzić prosto od ligowego rywala. Od kilku tygodni Stara Dama wykazuje poważne zainteresowanie Zekim Celikiem z AS Romy. Tymczasem serwis „Calciomercato” zdradza, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby nie doszło do transferu. Bianconeri osiągnęli właśnie porozumienie z tureckim defensorem.

Warto zaznaczyć, że Juventus zaoszczędzi tym ruchem na kwocie odstępnego. Kontrakt Zekiego Celika z AS Romą dobiega końca już w czerwcu i nie będzie on przedłużany. Reprezentant Turcji trafi zatem pod skrzydła Luciano Spallettiego na zasadzie wolnego transferu. Będzie to bardzo ciekawy ruch wewnątrz Serie A. Warto zaznaczyć, że drużyna z Turynu chce też pozyskać Antonio Rudigera.

Zeki Celik w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań pod skrzydłami Gian Piero Gasperiniego. Obrońca AS Romy zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także cztery asysty.