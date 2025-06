Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andrea Cambiaso

Juventus stawia na Cambiaso – nowa umowa coraz bliżej!

Juventus zamierza zatrzymać Andreę Cambiaso na dłużej, co jeszcze kilka miesięcy temu nie było oczywiste. Obrońca znalazł się blisko odejścia do Manchesteru City już w styczniu. Wtedy transfer wydawał się niemal pewny, a kwoty sięgały nawet 60 milionów euro. Ostatecznie negocjacje zakończyły się fiaskiem, a temat współpracy z Pepem Guardiolą ucichł na dobre.

Juventus ponownie znalazł się pod presją latem. Tym razem zainteresowanie Cambiaso wyraził AC Milan. Massimiliano Allegri osobiście naciskał na sprowadzenie piłkarza, który miałby zastąpić Theo Hernandeza. Mimo zdecydowanych starań Rossonerich, Stara Dama stanowczo odmówiła, jasno pokazując, jak wysoko ocenia wartość swojego zawodnika.

Juventus rozpoczął już rozmowy z agentem zawodnika Giovannim Bią, chcąc jak najszybciej sfinalizować nową umowę. Cambiaso miałby przedłużyć kontrakt do 2030 roku i otrzymać podwyżkę z obecnych 2 milionów euro plus bonusy do 3 milionów euro plus premie.

Negocjacje przebiegają sprawnie, a finalizacja porozumienia wydaje się być jedynie kwestią czasu. Tym samym Cambiaso, po okresie niepewności, może znów czuć się kluczowym elementem w planach Juventusu na najbliższe lata. Ponadto sam zawodnik przyznał niedawno, że nie zamierza opuszczać Starej Damy.

Zobacz również: Górnik Zabrze zaskoczy transferem? To może być ciekawy powrót