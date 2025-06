LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus próbuje sprowadzić Araujo

Juventus zamierza po raz kolejny powalczyć o pozyskanie Ronalda Araujo z Barcelony w letnim oknie transferowym. Kapitan Blaugrany był blisko przeprowadzki do Włoch już zimą, gdy po powrocie po kontuzji miał problemy ze znalezieniem miejsca w drużynie Hansiego Flicka. Wtedy jednak dyrektor Barcelony Deco przekonał zawodnika do pozostania, podpisując z nim nową umowę ważną aż do 2031 roku.

Mimo deklaracji Araujo, który podczas przerwy reprezentacyjnej zapewnił, że nie zamierza opuszczać Camp Nou, jego sytuacja klubowa wciąż jest niepewna. Klauzula wykupu urugwajskiego obrońcy spadnie bowiem do 60 milionów euro w pierwszych tygodniach letniego okna, co znacząco zwiększa szansę na odejście lidera defensywy Blaugrany.

Barcelona potrzebuje dużej sprzedaży, by poprawić swoją sytuację finansową oraz zdobyć środki na nowe transfery, m.in. na planowane sprowadzenie Nico Williamsa. Sprzedaż Araujo mogłaby być kluczowa w realizacji tego celu, zwłaszcza że jego odejście uwolniłoby znaczną część klubowego budżetu płacowego.

Juventus nie rezygnuje i, według dziennikarza Hugo Scocciego, aktywnie prowadzi rozmowy za kulisami. Bianconeri mają nadzieję, że tym razem transfer się uda. Sam zawodnik stoi przed trudną decyzją – choć chce pozostać wierny Barcelonie, brak gwarantowanego miejsca w podstawowym składzie może przekonać go do przyjęcia korzystnej oferty z Turynu.

